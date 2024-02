Rugani salva la Juventus | ma ora è emergenza a centrocampo | le condizioni di Rabiot e McKennie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Iltore che non ti aspetti si chiama Daniele: il suo gol su calcio d’angolo al 94esimo regala la vittoria allacontro il Frosinone e tira fuori i bianconeri da una crisi che rischiava di diventare irreversibile. Il rocambolesco 3 a 2 consegna tre punti a Max Allegri dopo oltre un mese di astinenza. Ora la classifica torna a muoversi: 57 punti, utili per rimanere in scia all’Inter e soprattutto tenersi alle spalle tutte le altre. Per i bianconeri le belle notizie finiscono qui, perché la prestazione non è arrivata e perché ora ilè in: durante la partita, infatti, sono usciti dal campo malconci sia Adrienche Weston. La Juve piega il Frosinone per 3-2 quando Allegri aveva già da una decina di minuti gettato a ...