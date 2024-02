Jannik Sinner padrone della ATP Race | la classifica e l’enorme vantaggio sugli inseguitori dopo due mesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024)svetta nella ATP, lainternazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha già guadagnato 2.500 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open e 500 per il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino si trova al comando con addirittura 1.200 lunghezze disul russo Daniil Medvedev, sconfitto in rimonta sul cemento di Melbourne e che da quel momento non ha più giocato. Il 28enne tornerà in scena all’ATP 500 di Dubai in programma dal 26 febbraio, in caso di successo potrà spingersi a massimo 1.800 punti e dunque ben che vada sarà comunque a -700 dal nostro portacolori. Sono ancora più attardati il tedesco Alexander Zverev (1.235 punti, ora giocherà all’ATP 500 di Acapulco e ...