Case popolari | avanti con il turbo Arriva la scorciatoia per la permuta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Altra novità per lefiorentine: sarà possibile, per coloro che sono nelle liste di mobilità ordinaria – ovvero chi ha necessità dire la casa popolare già assegnata – prendere un appartamento tra quelli ancora da ristrutturare, restaurarlo a proprie spese e scontare poi quanto pagato dall’affitto. Un provvedimento che si va ad aggiungere agli altri 334 appartamenti già consegnati, grazie al piano ristrutturazioni interamente finanziato dal Comune con 7 milioni di euro, stanziamento deciso da Palazzo Vecchio dopo l’azzeramento di ogni contribuzione del Governo. Obiettivo del sindaco e della giunta, ère per a fine marzo con 500assegnate grazie al maxi investimento sugli alloggi di risulta, ovvero quegli appartamenti che sono rimasti vuoti ma ...

