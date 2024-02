Stefania Orlando a Verissimo | “Oggi sono serena e sto tornando a cantare” | Video Mediaset

Stefania Orlando: «Non mi aspettavo la fine del matrimonio con Simone, il nostro rapporto si sta trasformando»

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 febbraio 2024), insieme al papà, ha sottolineato che adè lui l’unico uomo della sua vita. Ora che ha ritrovato la sua serenità e felicità vuole dedicarsi alla musica e al canto. Sta rimettendo in piedi la sua band e non vede l’ora di poter tornare a girare l’Italia cantando. Da poco ha anche risentito l’ex. Dopo un amore lungo 15 anni è bene che si possa instaurare un rapporto umano e che l’amore si trasformi in affetto o amicizia. Ecco ilcon l’intervista integrale.