Psg-Rennes | nessun fischio dagli ultras per Mbappé Pronto omaggio ad Artur Jorge

Ligue 1: Kolo Muani regala la vittoria al PSG, il Monaco vince a Rennes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Grande attesa per Psg-, match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2023/2024. Oltre alla partita in sè infatti non mancano i temi di interesse, a cominciare dal trattamento che la parte più calda della tifoseria parigina vorrà riservare a Kylian. Il centravanti francese infatti nei giorni scorsi avrebbe comunicato ufficialmente la sua intenzione di trasferirsi al Real Madrid a fine stagione, non rinnovando quindi il contratto in scadenza. Stando a quanto riportato da RMC Sport, il CollettivoParigi che rappresenta la parte più calda e numerosa deglidel Psg avrebbe deciso di non schierarsi prima della pubblicazione di una comunicazione ufficiale in merito all’argomento. Non dovrebbero quindi esserciall’indirizzo dida parte dei ...