Dà un bacio, condannato per violenza sessuale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel luglio del 2016 una donna delle pulizie di 30 anni denunciò perun suo conoscente che, a suo dire, l’avrebbe baciata contro il suo consenso mentre, durante una pausa di lavoro, discorrevano davanti alla macchinetta del caffè. Al successivo processo, tenutosi dopo ben 6 anni, la donna, assistita dall’avvocata Sabina Balzola, raccontò la sua versione: “Stavamo prendendo un caffè e stavamo ridendo e scherzando, poi mi sono messa le cuffiette, quindi non sentivo niente. Mi sono sentita prendere da un braccio, lui mi ha spinta contro la parete. E mi ha baciata in bocca. Mi ha traumatizzata.” Sembra che dopo il, lui avesse chiesto: “Potevo?”. E lei, sconvolta, avesse risposto: «È una cosa che non si fa!” Completamente diversa la versione dell’uomo, che all’epoca lavora come tecnico di una impresa edile. “Ci ...