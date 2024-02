Traffico Roma del 22-02-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto in entrata asulla diramazione diSud abbiamo code verso Il gladiatore Nova e sulle consolari spostamenti non mento verso il centro della capitale prudenza su via Salaria Viene segnalato anche un incidente auto in coda da via di Villa Spada verso la tangenziale este cose poi sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone stessa situazione per la Flaminia in fila dal corso di Francia sul Gran carreggiata interna file tra le uscite casiline Appia in esterna si rallenta tra Casilina e Tiburtina code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale estche prosegue in tangenziale con code tra Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e poi infila tra Prenestina viale Castrense in ...