Rosy | Beatrice | Grecia o Massimiliano? Strategie nei sondaggi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ieri sera al Grande Fratello Alfonso Signorini ha annunciato che le nomination degli inquilini avrebbero portato ad un televoto speciale: “Adesso arriviamo al primo colpo di scena di questa edizione lunghissima. Le nomination di questa sera per i nostri concorrenti saranno nomination per l’eliminazione. Questa settimana abbiamo deciso di mettere in nomination solo il gruppo dei veterani. Però loro non sanno che queste nomination sono per portare alla nomina del primo finalista, che verrà reso noto lunedì“. Al televoto sono finitiVarrese,Chin,Luzzi eColmenares, uno tra loro sarà il primo finalista di questo Grande Fratello.? Cosa dicono i. I ...