Prima era pizza | poi è arrivato Simone Padoan

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un tempo c’era la. Il sabato sera con gli amici, il post partita di calcetto,e bowling.margherita, carrettiera, würstel e patatine fritte per i più piccoli (o i più grandi non cresciuti), quattro stagioni, quattro formaggi., insomma. Poi èlui a cambiare le carte in tavola, a mescolare gli ingredienti e gli impasti, a rivoluzionare il concetto stesso dell’alimento più famoso e italiano al mondo., classe 1971,iolo per genetica e tradizione familiare, da buon veneto attaccato alla terra, ha cambiato in modo radicale tutto il settore, capovolgendolo e facendolo incontrare con un’idea di cucina diversa e più simile all’alta ristorazione. La“gourmet” l’ha inventata lui, anche se ...