PAGELLE – Il Napoli non è più la rassegnata banda di pellegrini | diamone merito a Calzona

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ledi-Barcellona 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera conta più lo spirito che la carne, cara Ilaria: Francescoalias il Terzo si presenta come un novello San Paolo e io mi genufletto devotamente dinnanzi alla sua analisi. Nell’arco di due giorni sembra aver compreso tutto e ha acceso una fiammella dopo il buio del Violinista e le tenebre dell’Orologiaio Confuso. Stasera ilnon è ladivista sino a sabato scorso e ha aperto una fase di speranzosa convalescenza. E lo spirito soffia soprattutto sul giovane Meret, certamente tra i migliori, nonostante qualche titubanza e nonostante quei lanci mentre i compagni rientravano dal fuorigioco – 6,5 Se non fosse stato per Meret staremmo ...