O Gran Camiño 2024 | Tarling domina la cronometro d’apertura I risultati non varranno per la generale

ZES Unica Sud 2024: cosa cambia per investimenti e lavoro nel Sud Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La terza edizione dell’Oriprende esattamente da dove aveva terminato, ossia con una prova a. Iltore di giornata è il britannico Joshua(INEOSediers), campione europeo in carica di specialità e assoluto mattatore dei 14,8 chilometri lungo le strade di Coruña. Il classe 2004 ha infatti inflitto distacchi pesantissimi a tutti, chiudendo la sua prova in 18’21” con una velocità media 48.392 km/h. Unaviziata però dal maltempo del primo pomeriggio, con gli organizzatori che hanno comunicato prima dell’inizio della tappa che idi oggi non sarebbero andati ad incidere sulla classifica. Indi per cui i tempi e le prestazioni di oggi sono da prendere assolutamente con le ...