Live Roma-Feyenoord | squadre in campo per il riscaldamento

(LIVE!) ROMA-FEYENOORD, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Spinazzola e conferma El Shaarawy nel tridente

(Di giovedì 22 febbraio 2024)– Ritorno dei playoff di Europa League, all’Olimpicoripartono dall’1-1 maturato una settimana fa al De Kuip: chi vince si qualifica per gli ottavi di finale.(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Smalling, Azmoun, Celik, Sanches, Baldanzi, Zalewski, Angelino, Costa.All.: Daniele De Rossi.(4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Nieuwkoop, Stengs, Paixao; Gimenez.A disp.: Lamprou, Van Sas, Zerrouki, Jahanbakhsh, Ueda, Lopez, Ivanusec, Minteh, Sauer, Read, Milambo, Lingr.All.: Arne Slot. PREPARTITA 20:10 – Ini portieri del20:18 – Inizia il ...

