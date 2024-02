Il Gladiatore 2 | Pedro Pascal | Mai stato su un set più impressionante

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è rimasto ammirato e stupito dalla magnificenza del set de Il2 e dal metodo lavorativo del regista Ridley Scott.è rimasto impressionato dalla grandiosità del set de Il2 e dal metodo di lavoro di Ridley Scott che, a suo dire, "lascia ben poco all'immaginazione". Parlando con Vanity Fair, achiesto della sua esperienza con le riprese del sequel de Il. Ecco la sua risposta: "Ho fatto parte di grandi set in cui l'identità del progetto, in un certo senso, è la sua dimensione, e tuttavia non ero maisu un setcome quello del. Ridley Scott lascia ben poco all'immaginazione nel senso più ...

