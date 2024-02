Elementari | ritornano ottimo e insufficiente in pagella | la proposta del governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato importanti novità riguardanti le pagelle dei bambini delle scuolea partire dal prossimo anno scolastico. Si tratta di un’iniziativa per rendere più comprensibili e trasparenti i criteri di valutazione. Il ritorno a “bravo” e “” L’emendamento al disegno di legge sulla revisione del voto in condotta nelle scuole, attualmente in discussione presso la Settima commissione del Senato, prevede un ritorno alle formule di valutazione più tradizionali. Secondo il Ministro Valditara, l’obiettivo non è di tornare indietro nel tempo, ma piuttosto di adottare un giudizio sintetico più chiaro e comprensibile per tutti gli attori coinvolti nel processo educativo: genitori, studenti e docenti. L’attuale sistema, introdotto solo tre anni fa, ha incontrato delle critiche ...