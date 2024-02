Un informatore dell’FBI ha ottenuto informazioni su Hunter Biden da funzionari russi

Fbi, l'ex talpa confessa: «Aiutato dagli 007 russi per infangare Biden». Chi è Alexander Smirnov: La Russia entra a gamba tesa nella campagna elettorale americana. Alexander Smirnov, l'ex informatore dell'Fbi incriminato nei giorni scorsi per aver mentito al Bureau inventando le accuse ...

Usa: Russia aveva infangato Biden e figlio: L'ex-informatore è stato incriminato per aver mentito sul presunto ... e di aver "creato un precedente falso e fittizio" in relazione ad un'indagine dell'Fbi, di cui è stato a lungo una talpa. Il ...

Usa: braccialetto elettronico per l'ex informatore dell'Fbi a processo per falsa testimonianza: In attesa del processo un giudice del Nevada ha autorizzato il rilascio con braccialetto elettronico per Alexander Smirnov, ex informatore dell'Fbi, arrestato il 15 febbraio a Las Vegas. Smirnov è ...