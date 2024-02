LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga con due minuti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.23 La temperatura in corsa è di 24° circa. 09.20 La media in corsa attualmente è molto alta, complice anche un percorso, per ora, totalmente pianeggiante: siamo sopra i 50 km/h. 09.16 I fuggitivi vanno a 1:30 di. 09.13 Sono 160 i km all’arrivo! 09.09 Gli attaccanti si prendono immediatamente 40? di. 09.05 Subito all’attacco: lo svizzero Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) e il britannico Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini). 09.01 E ORA SI VA UFFICIALMENTE! 08.57 Il gruppo sta affrontando il momento del “trasferimento” prima del via ufficiale. 08.55 Si parte! Via alla terzadell’UAE. 08.50 Dopo la cronometro di ieri, occhi puntati sulla UAE, per capire come si comporterà quella che ...