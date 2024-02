Inter | Lautaro | “La strada è quella giusta | siamo una squadra sana”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’attaccante dell’Martinez ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Quando ero al Racing avevo un accordo con l’Atletico Madrid, anche se poi non si concretizzò più nulla e questo aprì al mio arrivo all’. Vedo unache dopo l’anno scorso è maturata tanto. Sappiamo gestire partite e momenti, non è semplice fare ciò che stiamo facendo con tanti giocatori nuovi che si sono comunque inseriti bene. Dobbiamo continuare così perché lae parte tutto da uno spogliatoio sano come il nostro“. Il capitano nerazzurro ha poi parlato del contropiede sbagliato: “Volevo calciare di prima intenzione come fatto in occasione del gol segnato al ...