Franchi | si parte dalla curva Ferrovia Addio al tabellone di Italia ’90

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I lavori per la rimozione del vecchioluminoso in– realizzato in occasione dei Mondiali di90 – hanno preso il via ieri. Il Comune ha avviato il cantiere senza alcun annuncio, conferenza stampa o evento ufficiale, per rispetto della tragedia di via Mariti. Ed è per questo che il sindaco Dario Nardella si recherà allo stadio, per verificare come procedano le prime opere di restyling. nei prossimi giorni. La previsione, si fa sapere dall’amministrazione, è concludere questa fase propedeutica entro metà marzo, dopodiché inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto affidato a Cobar di Barfi e Società Appalti Costruzioni di Roma. In dettaglio, per permettere alla Fiorentina di disputare esclusivamente le partite ufficiali di campionato e coppa, ...