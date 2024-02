Esami “spariti” dal libretto elettronico | il caso all’Università di Trieste La denuncia di una studentessa | l’Ateneo nega | “Prove mai superate”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unadi 23 anni, iscritta al terzo anno di Giurisprudenza all'Università dila scomparsa di seidal suo. La ragazza sostiene di averli superati tra il 2020 e il 2023, con ottimi voti, ma ora non c'è più traccia di essi. L'articolo .

Navalny, la visita degli 007 russi prima della sua morte: telecamere disconnesse. Il corpo in un obitorio siberiano: presenta lividi: Cosa è successo ad Alexei Navalny Il mistero sulla morte del dissidente russo, primo oppositore di Putin, si alimenta di nuovi elementi. Nei giorni precedenti al decesso, che dal ...

Navalny, il mistero dell’avvelenamento: "L’autopsia dopo 14 giorni Ogni traccia sarà sparita": Professore, in 14 giorni è possibile far sparire eventuali tracce di veleno ... La farei sempre nella stessa maniera, totale e includendo organi e strutture di difficile esame come il midollo spinale.

Rabbia e fierezza, Yulia raccoglie il testimone: «Navalny è stato avvelenato, restate al mio fianco»: La vedova parla da Bruxelles: in Russia potrebbe essere dichiarata «agente straniero» Alla madre ancora non è stata mostrata la salma. Il giallo del convoglio dal carcere nella notte ...