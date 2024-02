Grave incidente sulla Provinciale | tre feriti | uno trasportato in elisoccorso a Pescara

L' Incidente è avvenuto nel territorio di Aprilia su via del Genio Civile. L'impatto, violentissimo, tra due auto non ha lasciato scampo a una ... (fanpage)

Grave incidente sull’Appia : auto si schianta contro un albero | FOTO

Terribile incidente nella notte lungo la Via Appia in provincia di Latina. Un’auto, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. ... (ilcorrieredellacitta)