LOL 4 | il cast | i nomi dei dieci concorrenti del comedy show di Prime Video

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sta per partire su Amazonla quarta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’. Come per le tre edizioni precedenti, anche questa volta saranno 10 i comici che si contenderanno la vittoria. E sono appena stati resi noti i loro. Ilsarà condotto anche quest’anno da Fedez, con al suo fianco Frank Matano e anche Lillo Petrolo. La novità di questa stagione è l’aggiunta di un aspirante comico che ha vinto il ‘LOL Talent: Chi fa ridere è dentro’ e che concorrerà con gli altri. L’obiettivo della trasmissione, come sempre, è quello di non ridere.Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, il racconto shock delle molestie: “L’anziano signore della tv metteva le ragazze tutte in fila” Visualizza questo post su Instagram ...