Brutta caduta di Simona Ventura a Ballando | “Schiantata a terra | battuto la testa”

Leggi su biccy

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ieri sera acon le Stelle,e Samuel Peron hanno ballato sulle note della famosa Should I Stay or Should I Go dei The Clash. Se in diretta tutto è filato liscio, durante le prove invece c’è stata una, Super Simo è scivolata all’indietro ed ha anchela. Dopo l’esibizione live, Milly Carlucci ha mostrato la clip delle prove e ha rivelato cheha fatto prendere uno spavento a tutti i presenti: “Non so se avete visto la sua calza strappata. fa molto punk, ma c’è un motivo se era strappata. Adesso vi facciamo vedere un filmato e capirete tutto quello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri. Lei si è proprio. Dici molto punk? Non è tanto ...