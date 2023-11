Diffidati Napoli-Union Berlin | ci sono partenopei a rischio squalifica in vista del Real Madrid?

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tutto pronto per, match delle 18:45 di mercoledì 8 novembre e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo la vittoria in Germania, la squadra di Rudi Garcia vuole confermarsi e cercare tre punti che avvicinerebbero gli ottavi di finale. Il secondo posto può essere a portata di mano, ma bisogna vincere prima del confronto contro ilal Bernabeu. Una buona notizia però c’è: ilnon ha calciatoricontro l’. Un problema in meno per Garcia che contro Bonucci e compagni potrà schierare una formazione senza calcoli sui cartellini gialli. Al contrario un diffidato ce l’ha il, impegnato contro il ...

Altre ammende a Inter (5mila euro), Verona (2mila),(2mila), Atalanta (1500), Fiorentina (... Inoltre, Malinovskyi è entrato nella lista dei: il giocatore ucraino si aggiunge dunque a ...

Salernitana-Napoli, derby campano | News Lega Seria A

LECCE – Si allunga la lista dei calciatori diffidati: il Giudice sportivo SalentoSport

Il degrado, l’abbandono che rischia di danneggiare in modo irreversibile i resti di un pezzo di centro storico, vero e proprio varco per la Napoli della cultura. Ma anche gli ...I biancocelesti, sconfitti per 1-0 in casa del Bologna, sono rimasti a quota 16 punti, al decimo posto con cinque punti in meno del Napoli quarto in classifica ... biancocelesti che sono entrati in ...