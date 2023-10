(Di sabato 21 ottobre 2023) Il film, di e con, è girato interamente a sull’isola di Ischia in quattro settimane.per le riprese del film Il mioper una farfalla film di e concon Giuseppe Cantore, Federica De Benedittis, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi ,Gianni Ferreri, Giobbe Covatta, Benedetto Casillo, Nunzia

Termineranno sabato 21 Ottobre le riprese del film IL MIO REGNO PER UNA FARFALLA un film di e concon Giuseppe Cantore, Federica De Benedittis, Tosca D'Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi ,Gianni Ferreri, Giobbe Covatta, Benedetto Casillo, Nunzia Schiano, Magdalena Grochowska. Il ...

Sergio Assisi, ultimi ciak per Il mio regno per una farfalla Agenzia ANSA

Il mio regno per una farfalla: riprese al termine per il nuovo film di Sergio Assisi con Tosca D’Aquino e Giobbe Covatta Cineblog

Annunciato il fine riprese de Il mio regno per una farfalla, nuova prova da regista dell’attore Sergio Assisi che è anche protagonista e guida un cast che include tra gli altri Giuseppe Cantore, ...Ultimi ciak per le riprese del film Il mio regno per una farfalla film di e con Sergio Assisi con Giuseppe Cantore, Federica De Benedittis, Tosca D'Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi ,Gianni Ferreri ...