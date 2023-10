Panatta | ' Sinner come me | sarò più felice quando mi supererà'

L'azzurro in finale a Pechino diventa il numero 4 del mondo, come Adriano nel 1976 “Sono contento che Sinner mi abbia raggiunto. E sarò più contento ...

ROMA - Un successo storico per Jannik Sinner quello ottenuto nella semifinale dell'Atp di Pechino contro Carlos Alcaraz , perché consentirà ...

Vola in finale del China Open Jannik Sinner, che in semifinale ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. ...