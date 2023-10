Napoli mastica amaro | magie di Bellingham e Valverde | vince il Real

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilesce tra gli applausi del Maradona, ma alla fine è ilMadrid a portarsi a casa i tre punti con i quali prende il controllo del girone. È stata una grande partita, con ilche era partito nel miglior modo possibile, trovando il vantaggio al 19' con la testa di Ostigard sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli uomini di Rudi Garcia sembravano in controllo, ma un insospettabile errore di Di Lorenzo ha consentito di pareggiare già al 27': il capitano ha sbagliato clamorosamente un pallone in uscita,ne ha approfittato e ha mandato in porta Vinicius, bravo a battere Meret sul secondo palo. Ilha accusato il colpo e ilne ha approfittato per prendere il sopravvento. Al 34' è quindi arrivato il raddoppio, che è stato un capolavoro di ...

