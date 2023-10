Traffico Roma del 02-10-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Cassia Trionfale poi da via di Selva Candida allaFiumicino in in the code a tratti tra Cassia bis e Salaria tra lo svincolo dellaFirenze via Nomentana e tra Casilina e Appia Ci sono code sulla percorso Urbano della A24 dal raccordo dalla tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra via delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra via dei Monti Tiburtini a viale Castrense verso San Giovanni si rallenta sullaFiumicino dalla raccordo a via del Cappellaccio direzione Eur sulla via da Spinaceto a via Cristoforo Colombo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è ...