Squadre decimate | turnover folle | troppe partite “uccidono” i calciatori e il calcio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gollini, Posch, Smalling, Rrahmani, Biraghi, Frattesi, Loftus-Cheek, Renato Sanches, Candreva, Arnautovic, Vlahovic. Un bel 4-3-3, di ottimo livello. Sabato e domenica, nell’ultimo turno di Serie A, si poteva schierare un’intera formazione fatta di infortunati, e ce ne sarebbero stati altrettanti per la panchina. Fuori per mesi o pochi giorni, a causa di rotture traumatiche o semplici affaticamenti, comunque indisponibili. Tutti protagonisti mancati, per le loroma anche per il nostro campionato. Lestanno “uccidendo” i, e pure il. È la settimana delle proteste. O meglio delle lacrime di coccodrillo. Maurizio Sarri, dopo Milan-Lazio: “Io sono ferocemente incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e tutta questa banda per questo calendario. ...