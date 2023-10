Antonella Elia si scatena nel ballo e mette in mostra le sue bellissime forme – VIDEO

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 2 ottobre 2023)sorprende tutti con il suo fisico atletico mentre si cimenta nel. Le suea 59 anni sono davvero spettacolari. Nonostante siano passati molti anni,è ancora la diva di “Non è la Rai”. Sono trascorsi ormai 30 anni dal programma cult della Mediaset, ma per la showgirl sembra che il tempo non sia volato. Oggi 59enne, laè molto seguita sui social eun fisico perfetto. Esteticamente non è molto cambiata dai tempi del noto programma, merito sicuramente anche di quel caschetto biondo con il quale è diventata nota. Una balletto sui socialin risalto tutta la fisicità della! – grantennistoscana.itLa bellezza diemerge in ogni suo ...