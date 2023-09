Simona Ventura risponde ad Arisa e parla delle sue colleghe | “Se qualcuna mi attacca non sto a prenderle”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 settembre 2023)questa mattina ha risposto pubblicamente adche ieri, durante la sua intervista a Belve da Francesca Fagnani, ha dichiarato che il punto più basso della sua carriera è stato proprio quando ha dato della falsa alla conduttrice di Chivasso. Era X Factor, erano su Sky, e la cantante dette della “falsa ca**o” a Super Simo. “Il momento più basso l’ho toccato a X Factor quando ho detto ache era una falsa. Non è vero. Lei faceva il suo gioco, io facevo il mio gioco, l’ho detto ma non è vero.non è falsa, anzi, le voglio bene“. Via Twitter la risposta di. “Cara, sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo, non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ...