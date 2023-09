Nord Stream | Cremlino | “Attacco opera di Usa e Gb”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – L'"atto terroristico" contro i gasdotti1 e 2 di un anno fa è stato "in un modo o nell'altro organizzato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna". Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, sottolineando che le informazioni raccolte dal giornalista americano Seymour Hersh "sull'terroristico alcoincidono sostanzialmente con quelle in possesso dei servizi segreti russi". Secondo Hersh, sarebbero stati sommozzatori della Marina statunitense,ndo sotto copertura durante un'esercitazione Nato con la Norvegia nel Mar Baltico, a piazzare esplosivi sui due gasdotti nell'estate del 2022, ricevendo successivamente l'ordine di farli esplodere in risposta all'invasione della Russia. L'amministrazione Biden ha ...

