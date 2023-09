Milan | in arrivo la seconda squadra dal 2024

Leggi su calcionews24

Il Milan è pronta a debuttare con la Under 23, che dovrebbe prendere parte alla Serie C a partire dalla prossima stagione. Come riportato da La Repubblica, i rossoneri dovrebbero fare il loro debutto in Serie C con i suoi giovani a partire dalla prossima stagione. I rossoneri saranno quindi la terza squadra ad iscrivere la Under 23 in Serie B, dopo la Juve e l'Atalanta.