In Irlanda a fare a chi mangia più ostriche

(Di martedì 26 settembre 2023) Settembre, ottobre, novembre, dicembre. L’ultimo terzo dell’anno, la quartina di mesi con la “r”, pare sia il periodo migliore per le. In, almeno, dove al classico abbinamento francese,e Champagne, se ne contrappone uno meno scontato:e whiskey. Nel Paese, l’ex cibo di strada a buon mercato asceso negli ultimi due secoli a simbolo dei piaceri del palato, è conosciuto e apprezzato da quattromila anni. E da secoli, almeno dal 1200, l’ostrica autoctona (Ostrea edulis) viene allevata lungo la Wild Atlantic Way e in altre comunità costiere. Con settemila e cinquecento chilometri di costa nel mezzo dell’Oceano Atlantico e dodicimila chilometri quadrati di terreni che filtrano le piogge, l’offre infatti un habitat ideale per questo tipo di produzione. Che è sempre ...

Nel Paese del trifoglio i preziosi frutti di mare sono celebrati con festival storici spettacolari e abbinamenti di tutto rispetto.