Jacobs | «Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Marcellha già scelto il suo. Dopo aver chiuso il sodalizio con Paolo Camossi, il velocista italiano ha scelto, già coach della nazionale americana edi Marvin Bracy e Trayvon Bromell. Le parole di Marcella Adn Kronos: «diche il mio. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 nonmolti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De ...

“Ho fatto una settimana in cui veramente non volevo più saperne niente, in cui volevo mollare tutto perché non stavo bene. Invece poi, da un giorno ...

"A Roma mitrovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso, mi ... per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020", ha concluso. Chi è ......carriera è stato lo stesso Marcellche nelle ultime settimane ha rivelato in più circostanze la sua voglia di tornare al top dopo un paio di stagioni complicate dal punto di vista fisico....

(ANSA) - ROME, SEP 25 - Italy's 100-metres Olympic champion Marcell Jacobs announced Monday that American Rana Reider will be his new coach, days after he parted company with Paolo Camossi, whose wing ...Il velocista e campione olimpico Marcell Jacobs, 28 anni, ha un nuovo allenatore Rana Reider, già coach di diversi atleti tra cui Trayvon Bromell e Marvin ...