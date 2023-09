Blanco libero come i suoi angeli

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 settembre 2023) Blanchito è tornato, stavolta non sul palco ma su una passerella. Una collezione (per Dolce&Gabbana) definita a sua immagine, fino all'ultimo tatuaggio. Perché il 20enne di Brescia non ha paura di osare, né di fare i conti con nuove sfide: «Alla fine per me conta solo fare quello che si vuole, quello che ci si sente di fare»