Inter | coperta corta dopo l’infortunio di Arnautovic | le alternative

(Di domenica 24 settembre 2023) Nonostante il successo contro l’Empoli, in casanon ci sono soltanto sorrisi, ma anche apprensione attorno a Marko, che ha rimediato un infortunio muscolare negli ultimi minuti della sfida del Castellani. Un problema che, sin da subito, è parso essere piuttosto grave, tanto che si parla di una presunta distrazione ai flessori della coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni. Diagnosi che, se fosse confermata, porterebbe l’ex attaccante del Bologna a uno stop di circa 3 mesi. Tanti, troppi per un reparto che rimarrebbe con sole tre punte a disposizione., Inzaghi studia leil K.O. diCome riferisce gazzetta.it, il tecnico dell’Simone Inzaghi starebbe valutando già delletattiche ...

Vampeta , ex calciatore brasiliano, conosciuto da molti per l’esperienza all’Inter si è reso protagonista di una strana vicenda in tribunale. ...

Meno semplice del previsto, meno facile che al derby, ma senza soffrire come in Champions: ci vuole altro che l’Empoli, ultimo in classifica,...

Perché l'non è una squadra perfetta, ma è sempre molto compatta: attacca in blocco senza mai scoprirsi e si difende con ordine senza mai arroccarsi. Stavolta, poi, non ce n'è davvero bisogno. ...... punta a tornare in testa alla classifica in attesa ovviamente dell'impegno di domani dell'...un po' corta quindi in difesa, anche se l'ex Frosinone (vicino al rinnovo di contratto) che ha ...

Ad esempio nessun trattamento o marcatura speciale per Berardi ! Dico io c'è un giocatore che mentre dorme quando gioca contro l Inter o il Milan contro la Juve si trasforma e fa il fenomeno due volte ...