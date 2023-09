Lazio-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 23 settembre 2023) Nel contesto della 5a giornata del campionato di Serie A va in scena la sfida tra. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo un inizio al di sotto delle aspettative. I brianzoli, invece, nonostante qualche assenza importante cercheranno di giocarsela alla pari con i più quotati avversari. Entrambe le squadre praticano un calcio propositivo e, pertanto, la gara si prospetta avvincente. Ecco, di seguito, ledi. La, reduce dalle fatiche di Champions, finora hanno raccolto soltanto 3 punti. I biancocelesti faranno di tutto per invertire la rotta, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo. Mister Sarri per questo match può contare su tutta la rosa. Nel solito 4-3-3, dunque, ci sarà un leggero turnover per far ...