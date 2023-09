Esplode tubatura | la Gianicolense diventa un fiume | case senz' acqua

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Traffico impazzito e molterimastedal tardo pomeriggio a Roma Sud. Unaidrica si è infatti rotta, per cause ancora ignote, sulla circonvallazionenei pressi dell'ospedale San Camillo. La rottura è avvenuta nei pressi del cantiere dove sono in corso i lavori per l'ammodernamento delle rotaie del tram «8». La Circonvallazione, una delle più trafficate arterie di questo quadrante della capitale, è pressoché paralizzata. Un vero e propriod'si è riversato verso piazzale Dunant, dove si segnalano inizi di allagamenti, e più oltre verso viale di Trastevere.