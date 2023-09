2023 | «annus horribilis» di Unity

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilsi sta confermando sempre più come un anno terribile perTechnologies: tra licenziamenti di massa, polemiche sulle nuove politiche di business e l’ombra di truffe legate alle azioni dell’azienda, la casa produttrice di, il motore grafico che, insieme al concorrente Unreal Engine, è alla base di molti dei videogiochi distribuiti ed in fase di sviluppo, sta attraversando un periodo da dimenticare. Per motore grafico si intende quella categoria di programmi che, tanto per le grandi aziende quanto per i piccoli sviluppatori indipendenti, sono alla base del processo di creazione di un qualsiasi prodotto videoludico, pensato per una qualsiasi piattaforma di gioco attualmente disponibile. L’anno non è iniziato bene per l’azienda che, nonostante il ruolo fondamentale ed il prestigio nell’ecosistema videoludico, si è vista ...

L'horribilis 2022 -si è chiuso con un calo della produzione in Italia del 27%, e soprattutto con un tracollo del 56% della Spagna, che è il primo produttore mondiale. "La Spagna ha dato ..."Solidarietà, cooperazione e responsabilità", questi sono gli ingredienti indispensabili per una carità cristiana virtuosa, secondo Anna Maria Tarantola Presidente Fondazione CentessimusPro ...

2023 anno nero dei bambini tra abusi, violenze, incidenti e sparizioni Adnkronos

Prezzo olio d’oliva alle stelle: non scenderà per i prossimi due anni Il Sole 24 ORE

Sa nova de importu prus mannu chi podeus donai apitzus de su campionau de sa Promotzioni, est chi, apustis de una pariga de annus, is assòtzius chi ddoi currint funt stètius pretzius in duas listas, e ...Waiata Anthems is a movement instrumental in the massive groundswell of streaming and broadcasting waiata reo Ma¯ori. Thousands of service personnel, dignitaries and the general public came to ...