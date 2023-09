Guardato Io Capitano in un Giorno Carico di Eventi Tragici a Lampedusa

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un Cinema Riflettente sulle Crisi di Immigrazione In unsegnato dal tragico aumento degli arrivi di circa settemila migranti aentro un periodo di 48 ore, ho preso una pausa per andare al cinema. Il film che ho scelto è Iodi Matteo Garrone. Uscendo dalla sala e consultando il mio smartphone, ho scoperto che i quasi 5.000 km che dividono Dakar e Tripoli, attraversando l’intera Africa fino alle coste libiche, sono stati un viaggio straziante. La Politica Sullo Sfondo Ho letto che secondo Matteo Salvini, questi recenti sbarchi in Italia sono “qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà un governo scomodo“, un’immigrazione su cui ha commentato con parole molto forti, “una pianificazione e una regia, perché 6 mila arrivi in 24 ore non è un caso“. Per il vice primo ministro della Lega, la ...