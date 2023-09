Probabili formazioni Salernitana-Frosinone | quinta giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ledi, match valido per ladel campionato di. Fischio d’inizio alle 18:30 di venerdì 22 settembre nella cornice dello stadio Arechi. Dopo la splendida rimonta casalinga contro il Sassuolo, la squadra di Eusebio Di Francesco va a caccia di conferme e continuità dopo aver fatto registrare quella che è già la miglior partenza in A della storia dei ciociari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Aspettando Dia (ancora infortunato), è ballottaggio tra un 9 puro come Botheim e un falso 9 come Cabral. Non in dubbio ...