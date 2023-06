Una vittoria d'istinto. Una vittoria del team. Si può riassumere così il pensiero di Igadi fronte al terzo successo parigino, senza dubbio il più difficile. Un trionfo giunto dopo una finale intensa, che pareva in cassaforte dopo un set e mezzo e che invece si è complicata. "Sono ...risponde con uno di 12 a 2 e rimette la testa avanti (3 - 2). Nelgioco, però, la polacca torna preda dei suoi fantasmi e perde di nuovo la battuta (4 - 3) ma la ceca restituisce ......mondo ci si aspetta una reazione quantomeno emotiva erisponde presente, di nervi e di gambe, mettendo a segno il controbreak. La polacca, però, continua a non essere tranquilla e nel...

Swiatek al settimo cielo: "Una vittoria del team" SuperTennis

Una vittoria d'istinto. Una vittoria del team. Si può riassumere così il pensiero di Iga Swiatek di fronte al terzo successo parigino, senza ...Parigi, 10 giu. - (Adnkronos) - La legge di Iga non perdona. Non rovina il suo ruolino perfetto nelle sfide per i trofei Major Swiatek, che fa poker conquistand ...