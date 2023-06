Renzi | “Chi va via dalla Rai lo fa per il portafoglio o per le Europee Non si può dire che è l’inizio di un percorso autoritario”

(Di sabato 10 giugno 2023) “La nostra tesi è che non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il martirio di Fabio Fazio, ma costruendo l’alternativa riformista”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, nel discorso d’apertura dell’assemblea nazionale in corso a Napoli. L’ex premier ha dedicato un passaggio del suo intervento alle polemiche sugli abbandoni in Rai, da Fazio ad Annunziata. “Chi se ne vaRai ha tutto il diritto di farlo, ma non si può far pensare agli italiani che quello siadi un. Chi va via lo fa per il portafogli o per fare il capolista alle. Non è una scelta di cuore, è legata al” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A questi tre esponenti vanno annoverati nella nuova mappa sicula del "conta di più" il ... tra Pd, e i centristi, con una disinvoltura senza eguali prima di accasarsi la Lega di Matteo ... 'Può piacere o no ma Meloni un disegno ce l'ha, sta tentando di mettere in campo un disegno che io voglio far saltare', ha proseguito.

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 "Questo non è un governo autoritario. Quello di Giorgia Meloni è un governo velleitario. Questo non è un governo fascista, questo è un governo indeciso. Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione, un grande abbraccio a Silvio Berlusconi".