Valeria Solarino a Tarquinia per ‘Fanum’ | «Umanità che si incontrano tra i resti di una civiltà antica»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Continuano ale riprese di Fanum, lungometraggio prodotto da Play Entertainment e diretto da Iris Gaeta con protagonistainterpreta Marianne Winkler, un’archeologa anglo-italiana della University of Cambridge, grande esperta dellaetrusca. Ambiziosa, cinica e determinata Marianne è molto nota a livello internazionale e, dopo la morte di sua madre, torna aper vendere la casa di famiglia con l’intenzione di tagliare i ponti con il passato. «Per me devo dire che la sceneggiatura è stata folgorante. – ci dice l’attrice, che incontriamo proprio sul set a– L’ho letta e mi ha tenuto inchiodata fino alla fine. Non riuscivo a capire che direzione prendesse. Poi ho incontrato Iris e mi ...

... un film di Giovanni Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari, Adriano Giannini, Monica Scattini, Virginia Raffaele,, Flavio Montrucchio e ...condurrà la serata che comincerà con Il viaggio , versione live della puntata del podcast Ellissi con Gianmarco Saurino di Emons Edizioni e Amnesty International. Introdotti da ...È una storia avvincente, in cui la protagonista Marianne (, ndr) torna a Tarquinia dopo tanti anni per incontrare ciò che aveva lasciato nel suo passato. Prende in mano le sue ...

Valeria Solarino archeologa per "Fanum", Miriam Leone è "Miss ... OrvietoNews.it

" Fanum ". Termine latino che, nelle fonti antiche, indica un luogo sacro o un piccolo edificio di culto. E ora è anche il titolo di un mistery thriller in cui una giovane archeologa anglo-italiana, g ...Grande attesa per la IX Edizione del Premio Anna Magnani, condotta dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco, è la celebrazione da parte del cinema italiano e non solo della grande attrice italiana, con ...