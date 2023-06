Nocera Superiore | sicurezza | 21 nuove telecamere in città

Leggi su zon

(Di giovedì 8 giugno 2023) Con la lettera di trasmissione a firma di Pierfrancesco Atzori, Responsabile di Area del Dipartimento di Pubblica, il Ministero dell’Interno ha formalmente ammesso a finanziamento per un importo di 150mila euro il Piano di potenziamento della videosorveglianza urbana acon l’installazione di 21. Il progetto, denominato URBS NUCERIA SICURA ed inserito nel POC Legalità 2014-2020 Asse 2, prevede l’implementazione della rete tecnologica integrata in punti sensibili e strategici e l’ammodernamento tecnologico della Sala Operativa del Comando di Polizia Locale in linea con l’impegno dell’Amministrazione Cuofano sul fronte dellae dell’ordine pubblico. «Con l’attivazione di nuovi dispositivi di controllo lungo i confini della ...