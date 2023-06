Roma | Dybala parla del suo futuro

Sembra finita invece a a regalare un sorriso agli scaligeri arriva la notizia del gol di. Ora avranno altri 90 per cercare di evitare il ritorno in B dopo 4 anni. Ibrahimovic, commosso ...- Spezia 2 - 1: le pagelle dei liguri. Zoet 6 Sul goal di Zalewski si fa sorprendere, ma si riscatta nel finale parando sued El Shaarawy. Wisniewski 6 Si integra bene con i suoi ...... negli ultimi istanti, è planata al Friuli la notizia che Allegri non voleva: proprio uno dei suoi vecchi ragazzi, Paulo, segnava su rigore il 2 - 1 per la. Per la Juve solo la Conference ...

Roma-Spezia, tensione alle stelle. Dybala reagisce e viene ammonito: cosa è successo CalcioMercato.it

Paulo Dybala trascina ancora una volta la Roma. L'attaccante argentino, protagonista della seconda rete dei giallorossi ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida persa di Budapest ma anche del suo f ..."Il mio futuro Adesso e' importante godersi questo omento, ci sara' tempo per sapere cosa accadra' nel futuro. Ho ancora due anni di ...