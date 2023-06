Cremlino | “Discorso Putin falso | radio sotto attacco hacker”

...Stalin e dei vertici sovietici fa pure parte della narrazione ufficiale sulla carestia del,... In questo senso, ilmoderno in Ucraina intorno alla carestia aveva creato una spaccatura ......continuano a negare il coinvolgimento diretto nelle operazioni dei ribelli che sfidano il, ... La Cina, ha osservato Li nel suoallo Shangri - La Dialogue di Singapore, il primo ad un ...Così per Blinken iltenuto al Municipio di Helsinki è stata la nuova occasione per fare il ... "Ilha spesso sostenuto di avere il secondo esercito più forte al mondo, e molti ci ...

In Russia hackerati i programmi radio e tv, in onda la controffensiva ... www.ildomanid'italia.eu

I video sembrano mostrare un segmento di un cortometraggio diffuso dal governo ucraino. Nella clip, i componenti dell'esercito si mettono le dita sulla bocca ...Nuovi bombardamenti su Kiev. Mosca annuncia di aver respinto un'invasione e di aver ucciso 50 soldati. Il presidente ucraino dopo la morte di una bambina ...