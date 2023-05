Ho subito un intervento! Al Bano-choc | bloccato in aereo | caos ad alta quota

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Reduce dal concerto all'Arena di Verona per gli 80 anni compiuti lo scorso 20 maggio, AlCarrisi è volato a Zagabria per raggiungere la figlia Criste, che vive da anni in Croazia e che da pochi giorni si è laureata in Letteratura ad Harvard, la prestigiosa università di Boston. Inil cantante è però stato protagonista, suo malgrado, di una disavventura che lo ha fatto arrabbiare, e non poco. “All'atterraggio ho chiesto di andare in bagno - ha raccontato all'Ansa - ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile. Ero seduto al posto 1A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell'atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo. La hostess mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi. Ho alzato la voce, perché era una cosa assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma niente. Anche ...