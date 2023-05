Ballottaggi amari per il Pd | Schlein ammette | “Sconfitta netta”

(Di martedì 30 maggio 2023) La botta è forte, Ellynon lo nasconde, evita le acrobazie che spesso i leader politici utilizzano per commentare risultati negativi, anche perché sa che la delusione nel partito è forte, non solo nella minoranza. La leader Pd convoca la segreteria Pd per fare l'analisi del voto, quel 5 a 1 rimediato ainon può essere ignorato, né regge la giustificazione che in fondo il nuovo gruppo dirigente del partito è al lavoro solo da un paio di mesi. Per questo lasi presenta davanti alle telecamere perre: "E' una". Qualcuno dei parlamentari vicini alla segretaria ci prova a dare la colpa alle precedenti gestioni del partito, spiegando che queste sconfitte sarebbero in fondo la coda del `vecchio Pd'. Ma è un terreno scivoloso, perché rischia ...

Leggi anche Comunali 2023,per Pd di Schlein "Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica - rimarca il presidente del Consiglio - come ad ...Sconfitta da Ancona che per la prima volta va a destra, niente 'ribaltone' in Toscana Roma, 29 mag. Si profila un risultato deludente per il Pd di Elly Schlein aidelle elezioni comunali 2023. Sui sette comuni capoluogo al voto, i dem vanno verso la vittoria soltanto a Vicenza (strappandola al centrodestra) con Vincenzo Possamai, il giovane ...Leggi anche Comunali 2023,per Pd di Schlein Bandecchi sindaco di Terni, vince elezioni con 54,62% In calo l' affluenza che, secondo i dati definitivi del Viminale si è attestata al ...

Comunali 2023, ballottaggi amari per Pd di Schlein Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ..."L’importante è partecipare". Si sente alzare questa voce tra le file del centrosinistra riunito davanti al quartier generale di via San Martino. "Dove è Paolo Verrà", chiede un altro guardandosi in ...