Comunali 2023 | Berlusconi | “Buon governo centrodestra prevale ancora una volta”

"Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni. Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena". Così Silvio Berlusconi, commentando l'esito dei ballottaggi. "Il risultato del centrodestra unito conferma e rafforza l'azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti!", conclude il leader di Forza Italia.

Restiamo un paese complicato, ma non c'è alcun segnale di cambiamento di rotta rispetto alla direzione indicata dalle elezioni del 25 settembre scorso. La coalizione che è uscita vincitrice da quella ...Serve ormai ridisegnare da capo la cartina politica del nostro Paese. Perché nel mezzo di questa mappa, che è rimasta impressa per oltre mezzo secolo nell'immaginario di tutti noi, esisteva una zona - ......Il cambio dello statuto di Asm e l'assegnazione del servizio di igiene urbana nel quinquennio-... passando prima per la vendita delle farmacienel 2021. Pubblicizzazione di fatto avviata ...

Comunali 2023, Meloni: "Vince centrodestra, premiato il buon governo" Adnkronos

Adesso bisognerà fare una veloce e pronta ricognizione dell'asset comunale, perché sono 70 anni che non governiamo la città e dobbiamo conoscere bene la macchina comunale». Silvetti ha vinto col 51,7% ...Comunali Catania, Salvo Pogliese: «Abbiamo salvato la città dal dissesto e dal disastro. Trantino continuerà il lavoro» «Abbiamo lavorato ventre a terra, salvando la città dal dissesto e dal disastro» ...